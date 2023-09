O príncipe Philip morreu há quase dois anos e meio, mas continua a surpreender.

Foi agora revelado que o marido da rainha Isabel II, que perdeu a vida a 9 de abril de 2021, aos 99 anos, tinha um livro erótico na sua estante. A partilha foi feita pelo fotógrafo real Julian Calder em entrevista ao 'Hello! A Right Royal Podcast', emitido esta quarta-feira, dia 6.

Calder captou algumas das fotografias formais mais icónicas da rainha Isabel II e do príncipe Philip nos últimos anos das vidas de ambos.

“Certa vez, fiz um retrato do príncipe Phillip no seu escritório. Lá estava ele, e eu era bem jovem naquela altura”, contou Calder aos apresentadores Andrea Caamano, Emily Nash e Emmy Griffiths.

“Eu estava espreitar pela lente e reparei: 'Meu Deus, logo atrás da orelha direita do príncipe está um livro - 'The Joy of Sex' ['A Alegria do Sexo']", começou por contar. "Tive que dizer: 'Príncipe Philip, devemos mover esse livro?' E ele riu-se e chamou o seu escudeiro para que o movesse", acrescentou.

O livro em questão, da autoria do Dr. Alex Comfort, foi publicado em 1972 e rapidamente se tronou um bestseller.

