Gabriela Pugliesi foi das primeiras celebridades diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil. A notícia foi dada pela própria há cerca de duas semanas e esta quinta-feira, dia, 26, o marido, Erasmo, comunicou aos fãs que testou negativo para Covid-19.

"Não sei qual é a explicação, se tenho imunidade muito boa, se não estive em contacto com o vírus - acho difícil porque eu e a Gabi vivemos juntos. Mas estou muito feliz com o resultado. Agora continuo a seguir as orientações e a permanecer em casa", afirmou.

