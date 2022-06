Carla Andrino e o marido, o maestro Mário Rui Teixeira, resolveram tomar medidas para assegurarem "um futuro mais saudável". O casal recorreu à Clínica Milénio e com ajuda profissional submeteu-se a um tratamento metabólico cetogénico.

"O primeiro passo foi de resolver o excesso de massa gorda no organismo. Fizemo-lo através do tratamento metabólico cetogénico, devidamente individualizado, de acordo com os antecedentes pessoais de cada um. E os resultados cumpriram as expectativas", anuncia uma publicação da clínica liderada por Ângelo Rebelo.

Mário Rui perdeu já oito quilos e diminuiu seis centímetros de perímetro abdominal.

"Este tratamento, para além de ser eficaz na perda e manutenção do peso, permite agora que o casal, através de um seguimento regular profissional, otimize a sua qualidade de vida e que não esteja tão suscetível em contrair doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão", nota ainda a mesma publicação.