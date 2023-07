O nome de Britney Spears voltou a estar no centro de uma polémica. Esta quinta-feira, dia 6 de julho, a cantora foi agredida por um segurança do jogador da NBA Victor Wembanyama, um incidente após o qual a artista já veio exigir um pedido de desculpas.

Mais tarde também o marido de Spears, Sam Ashgari - que se encontrava com a cantora no momento da agressão - usou as redes sociais para criticar o ato praticado pelo segurança.

"Eu oponho-me a qualquer tipo de violência, especialmente injustificada, em defesa própria ou de outra pessoa", começou por escrever Sam, de 29 anos, nas stories.

"A autodefesa pode ser inevitável, mas a defesa de qualquer mulher, especialmente da minha mulher, não é discutível”, continuou. “Considero a minha reação moderada face ao que aconteceu e espero que o homem em questão aprenda uma lição e mude o seu comportamento desrespeitoso com mulheres”, concluiu, agradecendo o apoio que tem recebido por parte dos fãs.

Leia Também: Britney Spears levou bofetada de guarda-costas de jogador de NBA