Mariana Patrocínio está de férias com o marido, Nuno Santana, e também com o filho, Mateus, de 11 anos, assim como com o filho do companheiro.

Na sua conta no Instagram, a irmã mais velha de Carolina Patrocínio partilhou um conjunto de fotografias que mostram estes dias de passeio em família.

"Londres com os rapazes", escreveu Mariana na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

