Mariana Patrocínio celebra esta quinta-feira, dia 11 de abril, uma data muito especial.

A mais nova dos seus três filhos, que tal como a mãe também se chama Mariana, comemora o seu quinto aniversário, uma data que a mãe assinalou no Instagram com a partilha de duas fotografias com a menina.

"Uma mão cheia. Cinco", escreveu, na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

De recordar que a menina, tal como os irmãos mais velhos, Mateus e Pureza, são fruto do casamento já terminado de Mariana com Alexandre Esteves de Oliveira.

