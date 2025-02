Mariana Pacheco voltou a presentear os seguidores da sua página de Instagram com mais um retrato irresistível do filho, o bebé Amadeo.

Esta quarta-feira, dia 12, a atriz destacou nas stories da rede social uma fotografia com o rosto do menino referindo na mesma: "Macaquinho do chinês".

Amadeo, recorde-se, nasceu há três meses e meio e é fruto da relação de Mariana Pacheco com o artista Syro.



© Instagram - Mariana Pacheco

