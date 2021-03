Mariana Monteiro é o próximo rosto da SIC que vai estar à frente do programa 'Estamos em Casa', emitido nas manhãs de sábado.

A atriz é a aposta do canal para o dia 6 de março, depois de Carolina Carvalho ter sido a anfitriã no passado fim de semana.

"Este sábado, é a vez de Maria Monteiro agarrar as rédeas do programa. Que surpresas estará a preparar? Não perca 'Estamos em Casa', sábado de manhã, na SIC", pode ler-se na recente publicação que foi feita na página de Instagram do canal.

