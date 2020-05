Mariana Monteiro regressou esta manhã ao trabalho após a paragem forçada imposta pelo surto pandémico de COVID-19 que isolou socialmente o mundo durante dois meses. Parte do elenco da telenovela "Terra brava" retomou, nas últimas horas, as gravações da telenovela da SIC. A intérprete de Beatriz Ferreira volta, assim, a poder encarnar a personagem após um período de confinamento que passou com os pais, que se mudaram do Porto para Lisboa para estar com a filha.

"Ocupei o tempo com rotinas de exercício físico dentro de casa, aulas de espanhol, leitura, várias séries, algumas experiências dentro das minhas redes sociais e foi, sobretudo, isso", desabafou em declarações à revista TV 7 Dias. "Nunca passei o dia de pijama. Andei quase sempre de fato de treino", confidencia a atriz de 31 anos, que já tinha saudades de "correr no parque, ver o mar e estar com os amigos". Entusiasmada com o regresso ao trabalho, continua fã da telenovela da SIC.

"Estou muito satisfeita com a trama e com o rumo da personagem. Ela ainda vai surpreender muito", assegura Mariana Monteiro. "É uma personagem cheia de força e determinação e isso é bom de ver", elogia a atriz, que também já teve oportunidade de mostrar os dotes de apresentadora. "Sou uma pessoa inquieta. Facilmente poderei ter outras experiências, desde que me façam sentido artisticamente", refere a artista, que se estreou há 15 anos na série de televisão "Morangos com açúcar".