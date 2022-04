As celebrações da Páscoa deste ano foram no mínimo marcantes para Mariama Barbosa. A apresentadora de televisão viajou até Roma, Itália, na companhia do filho, José Maria, e do pai do menino.

Na sua conta de Instagram, a comunicadora da SIC Mulher deixou uma sentida mensagem, não deixando de evidenciar o momento em que o Papa Francisco passou por ela no âmbito das comemorações religiosas.

"Feliz e Santa Páscoa. É agora, que temos que nos renovar, refletir, perdoar ter compaixão e mais amor. É só o Amor que interessa...", notou Mariama na legenda da publicação.

Recorde-se que a apresentadora está a batalhar contra um tumor maligno no estômago que lhe foi diagnosticado este ano.

Leia Também: Novas fotos da viagem de família de Mariama Barbosa