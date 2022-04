Mariama Barbosa partilhou com os seus seguidores do Instagram novidades vindas diretamente de Roma. A apresentadora e comentadora tronou públicas novas imagens desta aventura vivida em família.

"Aproveita cada momento da tua vida, porque cada momento é único. A vida é um presente com muito #Paupaupau, mesmo quando nós põe à prova. É só o Amor que interessa e mais não digo... Gratidão", lê-se na legenda de um conjunto de fotografias nas quais Mariama volta a surgir ao lado do filho, José Maria, e do pai do menino.

A apresentadora de 'Tesouras e Tesouros', recorde-se, luta atualmente contra um tumor maligno no estômago.

