Mariama Barbosa voltou a manifestar-se no Instagram sobre as férias em Roma, Itália, com o filho e o pai do filho.

Desta vez, a apresentadora - que se encontra a lutar contra um cancro - destacou o momento em que estiveram na Fontana di Trevi e onde pediu um desejo.

"Fomos pedir com muito amor... Por mim, por nós e pela paz. Tenho fé!!! Um dia de cada vez. É só o amor que interessa e mais não digo", disse.

Leia Também: Mariama Barbosa viaja com José Maria e o pai do filho