Esta semana, Marina Ovsyannikova esteve no centro das atenções depois de ter protestado contra a invasão à Ucrânia. A jornalista russa, do canal Channel One, interrompeu a emissão do programa de notícias mais visto da Rússia para condenar a guerra do presidente, Vladimir Putin, contra a Ucrânia.

Uma atitude que foi muito 'aplaudida' nas redes sociais, incluindo por várias figuras públicas portuguesas.

Entre as manifestações, está a mensagem de Mariama Barbosa, que elogiou a "coragem" de Marina Ovsyannikova.

"Corajosa!!! Esta jornalista russa que interrompe um jornal e levou um cartaz e tudo, a dizer que era contra a guerra e para não acreditarmos na propaganda que os líderes dizem, pois os russos são contra a guerra", escreveu Mariama.

