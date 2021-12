Mariah Carey termina o ano a bater mais um recorde. Na véspera de Natal, "All I want for Christmas is you", um dos maiores êxitos da popular cantora e compositora norte-americana, tornou-se na canção natalícia mais ouvida de sempre no Spotify. Em apenas 24 horas, no dia 24 de dezembro, foi ouvida 17,4 milhões de vezes. Segundo a imprensa internacional, a intérprete de 52 anos é diariamente escutada por 63,3 milhões de utilizadores da plataforma digital.

Lançado originalmente em 1994, "All I want for Christmas is you" rende anualmente, em média, cerca de 2,5 milhões de euros por ano, tendo já gerado mais de 60 milhões de euros. Segundo a revista Forbes, Mariah Carey, que compôs e produziu a canção com Walter Afanasieff, músico, compositor e produtor discográfico americano de ascendência brasileira e russa, recebe anualmente entre 600.000 euros e um milhão de euros em direitos de autor.

Apesar de ter sido lançada há 27 anos, só em 2019 é que esta canção da artista atingiu pela primeira vez o primeiro lugar na tabela de venda de discos norte-americana, feito que repetiria em 2020 e agora em 2021. Número um em 27 países desde o início da sua comercialização, tem também um dos telediscos mais vistos na época natalícia. De acordo com a imprensa internacional, o vídeo chega a ser visualizado 2,5 milhões de vezes por dia durante a quadra festiva.