Mariah Carey acaba o ano a bater (mais) um recorde. Depois de ter visto o popular single "All I want for Christmas is you", que gravou em 1994, atingir o topo do Billboard Hot 100 pela primeira vez em 25 anos e de ter batido o recorde da canção mais ouvida na plataforma digital Spotify num período de 24 horas, a cantora americana tornou-se agora a única a atingir o número um das tabelas de venda em quatro décadas consecutivas, 1990, 2000, 2010 e 2020.

O tema natalício que Mariah Carey compôs em parceria com o músico e compositor americano de ascendência russa e brasileira Walter Afanasieff, permitiu-lhe conquistar o seu décimo-nono número um nas tabelas de vendas dos EUA. Tirando os The Beatles, mais nenhum outro artista conseguiu esse feito. "All I want for Christmas is you" já rendeu à intérprete de "We belong together", "Hero" e "Without you" mais de 60 milhões de dólares, cerca de 54 milhões de euros.

Na semana do Natal, só nos EUA, a canção foi ouvida 72 milhões de vezes. O sucesso tem sido de tal maneira grande que a cantora gravou, nas últimas semanas, um novo teledisco para o icónico single natalício. Nas redes sociais, Mariah Carey publicou um vídeo a festejar o êxito com champanhe, mas desvalorizou o feito. "Nós conseguimos mas o que é uma década?", questionou a cantora, que iniciou a carreira em 1990 e que, até hoje, tem escondido a idade.