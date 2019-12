O último ano foi um dos mais ativos de Conchita Wurst desde que ganhou o Festival Eurovisão da Canção de 2014 com "Rise like a phoenix", em Copenhaga, na Dinamarca. Para além de ter lançado um novo disco, "Truth over magnitude", a cantora apresentou a edição deste anos dos prémios Amadeus Austrian Music Awards, assumiu o papel de jurada no talent show "Queen of drags" e mudou (muitas vezes) de look, como pode recordar na galeria de imagens que se segue.

Nas redes sociais, Conchita Wurst, que surgiu pela primeira vez em público em 2011, tem aproveitado os últimos dias para fazer um balanço do ano que agora termina, partilhando com os admiradores alguns dos momentos e dos visuais que mais marcaram Thomas Neuwirth ao longo dos últimos 12 meses. Um dos pontos altos foi a participação no extravagante programa de televisão alemão, que reúne candidatos provenientes da Alemanha, da Áustria e da Suíça.