A cantora esteve no 'The Jennifer Hudson Show' e acabou por falar das suas escolhas no que diz respeito ao calçado.

Mariah Carey revelou em conversa com Jennifer Hudson que "não tem ténis". Foi ao ser questionada sobre "qual a peça se roupa mais casual" que tinha no armário que a cantora fez a partilha. "Provavelmente alguns slides horríveis que alguém me fez comprar", respondeu a artista, de 54 anos. "Porque não tenho ténis", disse depois. Jennifer Hudson rapidamente interrompeu a cantora para confirmar o que tinha acabado de ouvir. "Não, não tenho. Porque estou com uma bolha na parte de trás do pé", acrescentou Mariah Carey. E foi então que Jennifer Hudson perguntou se preferia saltos altos aos ténis. "Bem, esse é o problema, os calcanhares também doem", confessou, explicando de seguida que no sue caso é mais fácil usar saltos. "Eu uso chinelos", destacou ainda.