Mariah Carey pretende que os dois filhos gémeos participem na sua próxima digressão.

A cantora, de 54 anos, é mãe de Monroe e Moroccan, de 12 anos, frutos do seu casamento já terminado com Nick Cannon, e revelou que as duas crianças se vão juntar a ela na sua tour 'Merry Christmas One and All'

"Estou orgulhosa deles... Eles sabem tantas coisas e estão no topo de tudo. Eles virão por todo o país comigo e farão as suas coisas. Estou animada para vê-los", afirmou Mariah Carey, em entrevista ao Entertainment Tonight.

A digressão arranca já na próxima semana, a 15 de novembro. "Estou super animada por estar com os fãs e ter uma experiência com eles [os filhos] juntos na estrada", afirmou, tendo dito já no ano passado que os filhos "herdaram o seu talento musical".

Leia Também: Madonna em Lisboa: Cantou Cesária Évora e recordou quando cá viveu