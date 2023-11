Mariah Carey foi convidada do 'The Jennifer Hudson Show' esta semana e revelou que não se senta no lugar do condutor há sete anos.

Durante a conversa, a artista explicou o motivo. "Não tenho carta porque a deixei expirar", revelou à apresentadora Jennifer Hudson. "Tinha, mas depois saí de onde morava. Estava a morar na grande cidade e uma pessoa realmente não quer conduzir em Manhattan. Bem, eu não quero", afirmou.

“E então, [recentemente] pensei 'Ok, onde está a minha carta?... Oh, bem, expirou. E expirou há sete anos'", continuou, provocando gargalhadas no público. "Então teria que fazer exame novamente".

Foi então Hudson assumiu que considerava que não seria aprovada no exame se se submetesse novamente, algo com que Mariah concordou: "É isso que eu estou a dizer!"

A cantora revelou ainda que é capaz de conduzir, mas que prefere que alguém a leve do que ter que ser ela a pegar no volante.