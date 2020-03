Mariah Carey está esta sexta-feira, dia 27 de março de parabéns. A cantora completa 50 anos de vida. Uma data marcante, que a amiga Britney Spears não deixou de assinalar publicamente.

"Feliz aniversário, Mariah Carey. Tu és uma das principais razões pela qual comecei a cantar.... o seu álbum do 'Butterfly' nunca fica velho, mesmo depois de mais de 20 anos. É simplesmente um clássico e eu vou ouvi-lo hoje enquanto treino no ginásio. Tem um aniversário maravilhoso", escreveu Britney, de 38 anos, na legenda de uma foto onde posa ao lado da interprete de 'Without You'.

