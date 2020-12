Mariah Carey juntou-se a Ariana Grande e Jennifer Hudson para a 'nova' música de Natal. 'Oh Santa!' - tema do disco 'Merry Christmas II You', de Mariah, de 2010 - ganhou agora uma nova versão.

A música e o videoclipe ficou disponível no Youtube esta quinta-feira, 3 de dezembro.

Em conversa com a Billboard sobre a canção de Natal, Carey disse, recentemente: "Acho que todas nos divertimos com isto. Essa foi a parte mais divertida".

Ao anunciar o lançamento do tema, nas redes sociais, a cantora escreveu: "Estou muito contente por partilhar este musical especial e mágico, e espero que ele traga alegria e sorrisos".

Veja a nova música na partilha abaixo:

