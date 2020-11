Mariah Carey esclareceu os rumores antigos sobre a suposta 'rivalidade' com Whitney Houston. No episódio desta terça-feira, da série de entrevista realizadas por Naomi Campbell, 'No Filter with Naomi', a cantora falou sobre as especulações e desmentiu as mesmas.

Tendo em conta o sucesso de cada uma das artistas, acreditava-se que estas não se davam bem. No entanto, Mariah nega esse pensamento e diz que tinha uma boa relação com a colega.

Ao falar sobre o trabalho com Whitney, Carey afirmou: "Eu e ela divertimo-nos muito".

"Qualquer pessoa que nos conhecesse, pensaria: 'Elas vão dar-se muito bem'", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que haviam muitas qualidades em Houston que a impressionava e que a inspirava enquanto trabalhavam juntas, e destacou ainda: "Amava o seu espírito e a sua energia".

A conversa continuou com a artista a tecer rasgados elogios a Whitney Houston. "Eu realmente apreciei o facto de ela dar-se comigo, porque ela não tinha que ser assim", frisou.

Discutindo o legado da colega, Mariah reconhece a influência que Houston teve na indústria da música e para os seus fãs. "Entendo totalmente quem ela era e o que ela significava para este mundo", disse.

