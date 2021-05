José Carlos Malato fez nas suas redes sociais um comentário impulsivo sobre o programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC, 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', acabando por horas depois pedir desculpa pela "linguagem malcriada" que usou para se referir ao humorista.

Porém, apesar do esclarecimento do rosto da RTP, Maria Vieira fez questão de comentar o tema e, novamente, referir-se ao apresentador com comentários poucos simpáticos.

"O Malato acusou o Ricardo Araújo Pereira (utilizando um português vernáculo digno de um 'apresentadeiro' de televisão pago com os impostos de quem trabalha) de ser um 'lambe col#õ#s'", começa por declarar a atriz, ultimamente polémica devido às suas convicções políticas.

"Será esta linda declaração o início de um novo romance mediático que irá encher as páginas daquelas revistas idiotas que são lidas por pessoas com cerca de um neurónio e meio?", questiona, por fim.

Veja aqui a publicação completa de Maria Vieira.

Leia Também: Após linguagem "malcriada", Malato pede desculpa a Ricardo Araújo Pereira