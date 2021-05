José Carlos Malato causou rebuliço nas redes sociais ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um desabafo onde manifestava uma opinião algo polémica sobre o programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC - 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha'.

"Admiro o Ricardo Araújo Pereira no Governo Sombra. Na primeira parte do programa de domingo - tutorial - também. Na segunda parte - a das entrevistas - é um lambe co****. E é pena", declarou o apresentador, que horas depois de ter feito a publicação a eliminou da sua página.

Ainda que a sua mensagem tenha sido eliminada, as declarações ganharam voz na imprensa e lavram a que este recorresse novamente à mesma rede social para reconhecer que cometeu um erro ao manifestar-se de forma tão inflamada e apresentar um pedido de desculpas público ao humorista Ricardo Araújo Pereira.

"Referi-me à forma como o Ricardo Araújo Pereira faz as entrevistas finais do seu programa com uma linguagem exagerada, rude e malcriada. Publiquei aqui esse post e apaguei-o de seguida. Devo ao Ricardo Araújo Pereira, pessoa que respeito e admiro pessoal e profissionalmente, um pedido de desculpas público. Aqui está ele", escreveu José Carlos Malato na esperança de deixar o assunto esclarecido.

