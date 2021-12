Maria Vieira usou nas últimas horas a sua página oficial de Facebook para reagir às notícias e rumores que dão conta de que teria sido convidada a entrar no programa 'Big Brother Famosos', com estreia marcada a 2 de janeiro.

A atriz assegura que são "mentira" as informações de que foi convidada pela TVI a participar no formato que apelida de "coisa absolutamente deprimente".

"Venho assim desmentir essa 'pseudo-notícia', reiterando que jamais recebi qualquer convite da TVI ou de qualquer produtora (se o tivesse recebido encarrá-lo-ia desde logo como uma ofensa pessoal) para integrar o referido programa, e que tal muito me espantaria, sobretudo depois de no passado dia 13 de dezembro ter feito uma publicação na minha página de Facebook onde, entre outras coisas, afirmei perentoriamente que não participaria em semelhante lixo televisivo, nem que me pagassem 1 milhão de euros por dia", afirma, recuperando uma recente publicação onde falou sobre o tema.

Por fim, Maria Vieira lembra os seus 40 anos de carreira como atriz e os cargos que ocupa atualmente na vida política em representação do partido Chega para afirmar que nunca se "sujeitaria sequer a ouvir uma proposta para integrar um programa de televisão que representa tudo aquilo que de pior pode ter um ser humano".

