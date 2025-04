Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, continua a fazer correr tinta na imprensa. Desta vez estão a gerar 'fofoca' alegadas declarações nas quais o herdeiro de Marco Paulo dá a entender que terá sido convidado para entrar no 'Big Brother'.

"A TVI conversou comigo e falaram-me sobre entrar no 'Big Brother' como convidado. Aceitar dependeria de muitas coisas… Olha, como dizia o Marco Paulo: 'Se querem palhaços, têm de pagar'", terá dito em declarações à revista TV Guia.

Alegadamente, as palavras do bombeiro foram ditas em tom de brincadeira. Porém, levantaram a dúvida.

A respeito do tema, Adriano Silva Martins assegurou no programa 'V+ Fama', do V+ TVI, desta sexta-feira, 4 de abril, que não existiu qualquer convite da parte do canal ou de Cristina Ferreira - diretora de programas.

"Os corredores têm ouvidos e nós passeamos graciosamente pelos corredores da Media Capital e podemos afirmar, com toda a clareza, que Eduardo Ferreira não foi convidado para o 'Big Brother'", garantiu o apresentador.

Também no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, o tema esteve em debate. Heitor Lourenço considerou que as declarações de Eduardo Ferreira, ainda que feitas em tom de brincadeira, são uma tentativa de "abrir uma porta para que este convite seja feito".

Já Joana Latina não poupa nas críticas ao bombeiro: "O que sinto agora é que isto é tudo mentira, que nenhuma revista o contactou, fico com essa sensação, não sei se é ou não."

"Acho que o Dudu não está a ir por um bom caminho, não tenho nada contra o rapaz, não o conheço", reforçou, explicando que, na sua opinião, o herdeiro de Marco Paulo continua em busca de protagonismo.

"Parece coisa de alguém que está com muita sede de protagonismo e de ter uma fama cada vez maior", rematou a comentadora e jornalista.

