"Sou uma grande admiradora da coragem, da eloquência e do sentido de justiça da Drª Suzana Garcia (...) que coloca o dedo nas muitas feridas que estão lentamente e literalmente a matar Portugal e o povo português", é assim que Maria Vieira inicia um longo texto na sua conta de Facebook no qual sai em defesa da advogada e comentadora do 'Você na TV'.

Em causa está uma enorme polémica por causa das declarações de Suzana relativamente ao homicídio de um jovem cabo-verdiano em Bragança.

"Esta brava mulher é cada vez mais o alvo a abater pela Esquerda Globalista, pelos marxistas em geral e por gente muito perigosa, que odeia a polícia e defende bandidos (...)", continua.

"E assim, tal como o povo brasileiro acordou, é tempo dos portugueses acordarem, de darem ouvidos a pessoas responsáveis, honestas e justas como a Dr.ª Suzana Garcia, o Dr.º André Ventura e todos aqueles que não querem viver o terrível pesadelo que hoje se vive na Venezuela, em Cuba ou na Coreia do Norte e decidirem, de uma vez por todas, salvar Portugal das garras desta gente que quer acabar de vez com a família, com o Cristianismo, com a nossa cultura e os nossos costumes, com a nossa identidade nacional, a nossa prosperidade, a nossa liberdade e sobretudo com a nossa democracia. Bem-haja pois, Dr.ª Suzana Garcia, por ser e ter a coragem de ser quem é. Para si, o meu mais sincero respeito", completou.

Importa realçar que Conan Osíris teceu duras críticas não só a Suzana Garcia como também à TVI.

Leia Também: Conan Osiris arrasa TVI e Suzana Garcia: "Desta vez é guerra"