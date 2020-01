Conan Osiris não conseguiu conter a sua indignação com a TVI e em especial com a advogada Suzana Garcia depois de, no programa 'Você na TV', terem sido comentados os pormenores da morte de Luís Giovani dos Santos Rodrigues.

O jovem cabo-verdiano foi espancado à porta de uma discoteca em Bragança e veio a falecer 10 dias depois. O caso chocou o país e gerou uma onda de indignação que veio a intensificar-se esta semana.

Durante a conversa foi mencionado que o caso acabou por ter menos destaque uma vez que coincidiu com a época das festas. Declarações que levaram Conan Osiris a recorrer mais tarde às redes sociais para arrasar a estação.

"Olá, TVI. Já não peço para pedirem desculpa por, desde que a Cristina [Ferreira] saiu, levarem todo o tipo de m**** nazi ao programa ['Você na TV']. Mas desta vez é guerra. Normalizar um crime desta natureza é guerra. O modo como puseram a m**** do Natal e do Ano Novo acima dum linchamento é guerra", afirmou.

