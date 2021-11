Maria Vieira fez uma nova publicação na sua página de Facebook, desta vez com críticas dirigidas à CNN Portugal, novo canal de informação da TVI inaugurado esta semana.

"Eu não vejo televisão portuguesa e por isso não assisti à 'inauguração' da dependência lusitana da CNNLIXO que na realidade foi ocupar o lugar e produzir o mesmo tipo de lixo que a TVI24LIXO", começa por escrever.

"Mas hoje, pelo que vi nas redes sociais, verifico que a estreia dessa dependência soube honrar a vergonha que a caracteriza nos EUA e em outras dependências internacionais e que a classifica de uma forma generalizada como a rede televisiva onde se produz e espalha o maior número de 'Fake-News' do mundo, um caixote de lixo televisivo onde os apresentadores, os comentadores e demais colaboradores da coisa, se limitam a mentir, a deturpar os factos, a opinar politicamente à Esquerda e a fazer propaganda massiva ao Globalismo, ao Multiculturalismo, ao Socialismo, ao Marxismo-Cultural, à Ideologia de Género, à agenda LGBT+MAISNÃOSEIOQUÊ e a outras perversidades da mesma casta", esgrima.

Maria Vieira comenta ainda a realidade que se verifica com este canal no Brasil, referindo no final da sua apreciação: "Não vi a estreia da CNNLIXO portuguesa, não pretendo jamais perder o meu tempo com semelhante pastel inquinado e acredito que a coisa esteja condenada ao maior fracasso internacional da referida rede televisiva, até porque 'jornalixo' da pior espécie é coisa que por cá não falta na SICLIXO, na TVILIXO e na RTPLIXO!".

Publicação de Maria Vieira© Facebook - Maria Vieira

