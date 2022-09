Grávida da primeira filha, Maria Sampaio tem apostado nos últimos meses em looks com corp tops que deixam à vista a sua barriguinha. Porém, parece que nem todos aprovam as suas escolhas.

Cansada de críticas e comentários desapropriados, a atriz resolveu responder a todos os que lhe dizem: "'tapa essa barriga'".

Maria partilhou um vídeo no qual volta a surgir com a barriguinha à mostra, destacando a letra do tema 'Bizcochito', de Rosália, como resposta aos haters.

"Minha barriga, minhas regras! Tomem conta da vossa", esclareceu.

