"Durante a gravidez há tristeza e não sabemos bem porquê", foi assim que Maria Sampaio deu início a um longo desabafo que decidiu tornar público com o objetivo de desmistificar os sentimentos que invadem as mães durante a fase de gestação.

"Estou triste e não queria deixar de partilhar porque acho que o Instagram é tudo uma fachada, as pessoas só mostram o bom", contou a atriz, assumindo que estar a viver uma fase difícil nos últimos dias de gestação.

"[...] mesmo as grávidas, parece que não podemos mostrar que estamos mal. 'Estás grávida, lutaste tanto por isto e agora estás triste? Não faz sentido nenhum'. Não se escolhe", explicou, referindo que se sente mais sensível devido à alteração hormonal que a gravidez provoca e, no seu caso particular, também os tratamentos de fertilidade.

"A privação do sono e tudo mais pode ajudar. Com as hormonas ficamos muito sensíveis, eu magoo-me imenso com as pessoas. Fico magoada, depois eu também estou reativa", lembrou.

Maria partilhou o seu testemunho através de um vídeo publicado na rede social Instagram, chegando a um momento na partilha em que não conseguiu conter as lágrimas. "Sinto que estou há quatro anos nisto, é cansativo... Não sei explicar", afirmou, referindo-se precisamente ao tempo em que fez tratamentos para conseguir realizar o sonho de ser mãe.

A atriz de 'Festa é Festa', recorde-se, aguarda a chegada de uma menina, Caetana, que nascer fruto do casamento com Gonçalo Cabral.