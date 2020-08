Dois meses depois de ter sido mãe pela segunda vez, do pequeno António, Maria Pitta Paixão decidiu dar espaço aos seguidores da sua página de Instagram para que lhe colocassem algumas questões.

A maternidade foi o tema que mais se destacou, levando a filha de Bibá Pitta a falar abertamente sobre o pós-parto.

Houve quem quisesse saber se o "pós-parto da cesariana é muito difícil" e se "tinha muitas dores". "Quem te disse que não tem dores é mentiroso. Mas, com um bebé nos braços e tanto amor envolvido, como assim dores? O que é isso? Dores só se for no coração, de tanto amor", respondeu.

Sobre o tempo que levou a recuperar do parto, Maria disse: "Pouco. Acho que também depende da tua tolerância à dor e da 'vontade' que tens em te pores de pé e voltar à vida normal. Mas no dia em que ele nasceu parecia que estava com uma grande moca".

Os mais curiosos quiseram saber se Maria está a pensar ter mais filhos, questão que deixou em aberto. "Se a maternidade fosse sempre assim, por mim tinha mais 10", afirmou.

Veja todas as perguntas e respostas nas imagens da galeria.

Leia Também: Maria Pitta Paixão despede-se das noites mal dormidas com bebé de 3 meses