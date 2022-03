Maria Pitta Paixão deu oportunidade aos seguidores de lhe colocarem questões através da rede social Instagram, ocasião na qual acabou por ser surpreendida com um comentário negativo dirigido à sua bebé.

"Ai as orelhas da tua filha", apontou a internauta, que mereceu resposta pronta por parte da filha de Bibá Pitta.

"Como é que alguém no seu perfeito juízo critica as orelhas de um bebé. Já agora, tem uma orelha mais saída porque esteve encostada a gravidez toda à placenta com um lado da cabeça", apontou Maria.

"Mas folgo em saber que a única crítica que têm a fazer é a uma orelha. Muito amor para esses lados, que aqui temos para dar e vender", terminou, procurando responder com amor.

Maria Pitta Paixão e o marido, Guilherme Paixão, têm três filhos em comum. À pequena Piedade juntam-se Duarte, de seis anos, e António Maria, de um ano.

Leia Também: Foto. Como estão crescidos os filhos de Maria Pitta Paixão