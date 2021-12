Maria João Bastos também reagiu à morte de Rogério Samora através do Instagram, mostrando aos seguidores algumas imagens captadas "durante a rodagem de um filme que ainda não estreou". E este foi o último trabalho que fez com o ator.

"Meu querido, vais fazer muita falta. Partilho este dia… foi há pouco tempo, durante a rodagem de um filme que ainda não estreou… Partilho este dia porque me lembro de cada minuto das nossas conversas, risos, confidências, partilhas e de estar 'em cena' contigo e estar completamente deslumbrada com o teu imenso talento que tanto me inspirava", começou por dizer na legenda das fotografias.

"E que grande cena fizeste!! Este filme vai estrear e o teu público vai poder ver-te no teu talento, e na tua paixão pela vida e pela arte. Porque a tua arte é imortal, porque tu és imortal na tua arte. Gosto muito de ti, querido amigo", rematou.

