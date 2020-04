Mesmo estando longe do neto, Maria João Abreu e José Raposo não deixaram de assinalar o aniversário do menino.

Esta sexta-feira, 10 de abril, é um dia agridoce para os atores, isto porque não podem festejar a data com o pequeno Noah, uma vez que a família se encontra a cumprir o isolamento social em casas separadas.

No entanto, o Instagram foi o palco dos artistas para se manifestarem neste dia especial.

"Meu querido e amado Noah! Três anos a colorir a minha vida", escreveu Maria João Abreu na legenda de uma fotografia do menino.

Por sua vez, José Raposo disse num retrato ternurento: "Esta foto tem três anos! A idade do meu gordo Noah, que aos três anos é um agricultor nato, ajudando a bisavó a apanhar batatas nesta época bizarra... Irá para sempre recordar este aniversário diferente, sereno, campestre, com o amor maior dos pais, mano, bisavós, e de longe tios, primos, avós e mais bisavós! O bô Zé ama-te muito, muito! Parabéns fôfinho do meu coração".

Recorde-se que o pequeno Noah é filho de Ricardo, o filho mais novo de José Raposo e Maria João Abreu.

