José Raposo tem-se mostrado ativo nas redes sociais, que também tem sido o palco para o ator partilhar algumas manifestações de carinho.

As datas importantes da família são sempre destacadas no mundo virtual, como aconteceu no início desta semana.

Na segunda-feira, 30 de março, começou com o aniversário da filha mais nova, a pequena Lua, fruto do atual casamento com Sara Barradas.

"Hoje é o 1.º aniversário da LUA... e neste período tão atípico ela tem sido motivo de felicidade total neste lar! Mas transcrevo estas palavras da Sara que tão bem definem o nosso sentimento: '1 ANO DE LUA CHEIA! Este amor não cabe dentro das palavras. E não cabe dentro de mim. É maior do que nós. Tem a força do vento e a luz das estrelas. Este amor. O amor. Da nossa Lua'", escreveu.

E no dia seguinte, foi o aniversário do filho Miguel, do casamento anterior com Maria João Abreu, que foi destacado na sua página do Instagram. "E hoje faz anos o meu primeiro filho, o meu primeiro amor incondicional! O MIGUEL faz 34 anos, e um ser como ele pertencer-me é razão maior para estar nesta vida! Parabéns! Amo-te, sempre, muito", disse.

