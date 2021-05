O funeral de Maria João Abreu realiza-se este sábado, 15 de maio, e já são muitos os que estão à porta da Igreja São João de Deus, em Lisboa, para o último adeus à atriz.

Como indica a jornalista Ana Paula Almeida, da SIC Notícias, que está no local, "desde manhã que centenas de pessoas, familiares e amigos, público e admiradores de Maria João têm vindo prestar-lhe uma última homenagem".

"O caixão onde está o corpo de Maria João está neste momento repleto de inscrições muito carinhosas como 'saudade eterna', 'amo-te', 'saudades para sempre' e coisas mais pessoais. Todos os amigos mais próximos têm escrito uma mensagem íntima", acrescentou.

"Têm sido muitas as figuras que têm passado por aqui, Ruy de Carvalho, José Mata, José Carlos Pereira, José Eduardo Moniz. Posso dizer que desde a RTP, TVI e SIC, Francisco Pinto Balsemão, também o Daniel Oliveira, todas as pessoas com que Maria João trabalhou sentem a necessidade de vir aqui despedir-se dela", continuou.

Pelas imagens, os presentes cumpriram o pedido do marido da atriz, João Soares. "Sendo a minha João a personificação da leveza e alegria, sugiro que usem uma peça de roupa branca (ou clara), se tiverem e vos apetecer", disse esta sexta-feira, 14 de maio.

Recorde-se que o velório começou às 11h e a missa está marcada para as 17h. O corpo seguirá depois para o crematório, no Alto de São João.

Entretanto, a nora da atriz, mulher do filho Ricardo Raposo, quebrou o silêncio e contou que Maria João Abreu "partiu em paz" a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por Ricardo. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", partilhou.

Maria João Abreu deixa dois filhos, Miguel e Raposo, fruto do casamento anterior com José Raposo. A atriz era também avó de dois netos, filhos de Ricardo.

