Maria Cerqueira Gomes tem usado o tempo que permanece em casa para ir ao baú de memórias e recordar bons velhos temos. Ainda esta sexta-feira, dia 3, a apresentadora partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia do filho mais novo, o pequeno João, de dois anos.

"Temos tempo para tudo. Eu amo ver fotografias antigas. Quando olhei para esta pensei em 2 coisas! Primeiro que não quero que o Dju cresça mais... tenho saudades quando cabia direitinho no meu colo, do cheirinho... ui nem é bom pensar", começa por referir.

"Segundo pensamento foi na felicidade que lhe estou a pedir no pijama. Como será essa felicidade? Haveremos de descobrir... e juntos!", completa.

Eis o ternurento retrato:

