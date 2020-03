Afastada do pequeno ecrã devido à pandemia do novo coronavírus, Maria Cerqueira Gomes encontra-se no Porto de quarentena com a família e os seus dois filhos, o pequeno João e a adolescente Francisca.

Deixando o pijama e a roupa de treino de lado, Francisca juntou-se à mãe para juntas mostrarem que o estilo não deve ficar esquecido em tempo de quarentena.

Mãe e filha posaram juntas e a imagem recebeu por parte os fãs os mais rasgados elogios.

Ora veja:

