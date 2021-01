Maria Cerqueira Gomes tem estado com a agenda preenchida com vários trabalhos na TVI, dividindo o seu tempo entre Lisboa e Porto. Mas, sempre que pode, é no calor do seu lar que passa os melhores momentos, junto dos filhos, João e Francisca.

Ainda esta quinta-feira, a mãe 'babada' esteve com os meninos, momento que foi destacado nas stories da sua página de Instagram.

Enquanto Francisca gravava, Maria Cerqueira e o filho mais novo, João, eram os grande protagonistas de carinhosos momentos que pode ver no vídeo da galeria.

