Com o agravamento da pandemia, as medidas também passaram ser mais apertadas. Nas televisões portuguesas, os testes à Covid-19 já faz parte da rotina de quem lá trabalha, como tem sido destacado nas redes sociais.

Ainda esta quinta-feira, Maria Cerqueira Gomes mostrou aos seguidores da sua página de Instagram o resultado negativo de mais um teste feito. "Vamos lá trabalhar", acrescentou.

De recordar que não é apenas na TVI que os testes ao novo coronavírus são feitos com regularidade. A SIC, por exemplo, também está com as mesmas medidas.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes longe da filha em dia de aniversário