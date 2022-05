Maria Cerqueira Gomes esteve recentemente no podcast 'N'A Caravana', de Rita Ferro Alvim, para uma conversa intimista e reveladora.

Questionada sobre a vida amorosa, a apresentadora recordou a separação de António Miguel Cardoso, em fevereiro de 2020, e assumiu que a rutura não aconteceu por falta de amor.

"Eu separei-me do António e eu não deixei de gostar do António, portanto, quando isso acontece acaba por ser mais complicado, não é?", confessou, assumindo estar ainda num "processo" para seguir com a vida.

"Estou em processo e acho que é natural e é bom eu assumir isso, porque acho que é o mais razoável e o mais honesto", contou. "Como eu não me separei por deixar de gostar do pai do João [filho mais novo de Maria], foi pelas circunstâncias da vida, acho que há um processo e os processos levam o tempo que levarem e eu tenho plena consciência disso", realçou ainda.

Sobre um possível novo amor, o rosto da TVI explica: "Eu também tenho um sexto sentido para isso, já não me deixo enganar. Sei exatamente aquilo que quero e como quero, no sentido de vida, de valores e princípios e eu acho que o mundo, em geral, anda muito invertido e, portanto, enquanto assim for e enquanto eu souber que o meu coração não está disponível, vou ser honesta comigo".

Maria Cerqueira Gomes garantiu, por fim, que não se sente mal por estar sozinha. "Eu adoro estar sozinha e isto aprende-se. Estou muito tranquila, estou muito tranquila comigo", completou.

