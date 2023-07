Maria Cerqueira Gomes está de férias e tem usado as redes sociais para mostrar um pouco destes dias.

A apresentadora está a desfrutar de uns dias de férias na Quinta do Lago, no Algarve, aparentemente sem a companhia do namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera, e publicou duas fotografias esta sexta-feira, dia 21 de julho, onde aparece de biquíni, exibindo uma excelente forma física.

"Que semana!", escreveu a apresentadora na legenda das fotografias.