Maria Cerqueira Gomes partilhou com os seguidores que esta terça-feira foi buscar o filho mais novo, João, mais cedo à escola para poder aproveitar uns "minutos" extra com o menino.

A apresentadora desabafou sobre as saudades que sente do filho, de quatro anos, numa Instagram Story na qual se mostra de mãos dadas com o pequeno João.

"Há dias em que as saudades são tantas que o vou buscar mais cedo que o suposto... Minutos que compensam fins de semana de trabalho", escreveu.

Desde 2019, quando se mudou do Porto Canal para a TVI, que a vida de Maria Cerqueira Gomes se divide entre o Porto e Lisboa.

A apresentadora é ainda mãe da modelo Francisca Cerqueira Gomes, de 19 anos.

