Com o Dia dos Namorados à porta, a TVI decidiu fazer perguntas aos rostos do canal sobre o tema e foram reveladas várias curiosidades de figuras públicas.

A Maria Cerqueira Gomes, por exemplo, perguntaram o que é que a fazia ficar sem interesse num homem. "Entre cheirar mal e não saber pegar nos talheres, venho o diabo e escolha", confessou.

Iva Domingues foi questionada sobre o que não deve fazer num encontro. "Pedir comida com espinafres ou brócolos ou com sementes porque fica nos dentes e não dá para ser sexy com um bocado de alface ou brócolos no dente da frente. Não corre bem", disse a apresentadora.

Já Ana Rita Clara aconselhou a "esconderem o telemóvel" enquanto se está num encontro. "Parece que não estás a gostar da situação. Tu estás ali, para dar atenção e para viveres aquele momento. Boa sorte", explicou.

