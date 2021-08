Maria Cerqueira Gomes deu provas da sua elegância esta segunda-feira, 30 de agosto, ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o look escolhido para desfrutar da noite algarvia.

A apresentadora, que se encontra de férias em Vilamoura, brilhou (literalmente) com um conjunto repleto de lantejoulas.

As calças cintadas e o top curto usados por Maria realçaram a excelente forma física de que é dona aos 38 anos.

Eis abaixo as imagens que mostram o look completo:

