Maria Cerqueira Gomes comoveu a Internet ao partilhar na sua conta oficial de Instagram a história que esta quarta-feira, 2 de setembro, marcou o seu dia.

A apresentadora passeava na rua quando viu um senhor cair na passadeira. Maria não tardou em mostrar vontade de ajudar... e foi assim que ficou a conhecer o senhor José.

"Este é o senhor José. Caiu a atravessar a rua numa passadeira e fiquei com ele 50 minutos à espera do INEM. Tem 72 anos e tinha ido à farmácia… e estava preocupado com a mulher acamada, porque lhe tinha de picar o dedo (são os dois diabéticos). Não tiveram filhos...", começa por contar a antiga companheira televisiva de Manuel Luís Goucha.

Esta foi uma história que, felizmente, acabou por ter um final tranquilo. Ainda assim, o seu desfecho poderia ter sido trágico e Maria não conseguiu ficar indiferente à realidade do senhor José e da sua mulher. Uma preocupante e solitária realidade, que se estende a muitos idosos portugueses.

"O INEM chegou e a preocupação do senhor José era a mulher… pedi aos agentes (que também chegaram entretanto) para passarem em casa dele. A pergunta é… e se o senhor tivesse ficado inconsciente? O que seria da mulher, acamada e a precisar de cuidados? Esta sociedade assusta. E isto sim… faz-me parar, pensar. Isto sim… Importa", completou a apresentadora.

