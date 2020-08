Maria Cerqueira Gomes vive este sábado, 15 de agosto, um dia especial. O filho mais novo da apresentadora, João, completa três anos de vida. Data especial, que o rosto da TVI fez questão de assinalar publicamente.

Maria partilhou na rede social Instagram uma foto rara do pequeno João, fruto da relação entretanto terminada com António Miguel Cardoso, e acompanhou a imagem com um mensagem muito especial.

"Dju, quero que essa vida, sorriso, empatia e simpatia sejam eternos! Foste nestes três anos um verdadeiro campeão e tens mais kms percorridos que muitos meninos com 10 ou até 11 anos", lembrou a antiga companheira televisiva de Manuel Luís Goucha.

Maria vivia em Lisboa enquanto apresentava o programa 'Você Na TV' e em muitas das suas semanas de trabalho, a apresentadora tinha a companhia do filho. Já o ex-marido e a filha mais velha, Francisca, fruto de uma relação anterior, sempre permaneceram a norte.

"Descobriste Lisboa comigo... sabias o caminho para ir ao supermercado (e tínhamos de ir por aquele), onde era o parque e deixaste entrar na tua vida feliz, pessoas de todos os lados! És fixe, 'Capitão Améica'! Parabéns! A mãe ama-te", completou a mamã babada.

