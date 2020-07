Maria Botelho Moniz esteve esta terça-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, onde em conversa com Fátima Lopes acabou por recordar uma das maiores dores da sua vida: a dor causada pela morte do seu pai.

A apresentadora do 'Extra do Big Brother' confessa que ficou "profundamente tocada" ao ver como ficou Ana Catharina, concorrente do reality show da TVI, depois de receber no fim de semana a notícia de que o seu pai tinha morrido.

Maria explica que se identifica com o sentimento de Ana Catharina e que este acontecimento a faz recordar o dia em que há cerca de dois anos também ela soube que pai tinha partido de forma repentina.

"Eu consigo ter aqui uma conversa contigo e contar-te essa experiência [a morte do pai] de forma emotiva mas sem perder a base, mas assistir a outra pessoa… quando tu te espelhas no outro é muito mais difícil. Quando tu vês alguém receber aquela notícia que tu já recebeste e que tu sabes exatamente dentro do teu corpo onde é que sentes essa dor, porque é uma dor física para além de emocional, é uma dor física, e tu veres alguém passar por aquilo,...tu de repente estás a ver-te de fora", contou Maria, sem conseguir esconder a emoção.

