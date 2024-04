Céu da semana de 28 abril a 4 de maio 2024

Veja no Sapo Zen o vídeo com as pevisões para todos os signos

A semana começa com a presença da Lua no signo de Capricórnio a trazer uma maior responsabilidade em relação ao trabalho.

Esta semana no dia 1 de maio temos a efeméride da Lua em quarto minguante, o momento pede desapego, é tempo de retirar das vossas vidas tudo o que não faz mais sentido.

O planeta Marte encontra-se com Neptuno, e este aspeto confere cansaço, confusão. Devem ser prudentes e evitar assuntos de responsabilidade.

Vénus despede-se do signo de Carneiro, e confronta-se com Plutão. Este aspeto cria uma tendência ao conflito relacional.

Dificuldades: Balança e Escorpião.

Dia 30 Vénus entra em Touro onde está em regência e vai exprimir as melhores qualidades deste signo a favorecer os assuntos relacionados com os talentos, beleza estética assim, como os assuntos financeiros.

Facilidades: Touro, Virgem e Capricórnio.

Dia 1 de maio Marte que entra em Carneiro, está em regência e marca um novo início, novos empreendimentos estão facilitados.

Facilidades: Carneiro, Leão e Sagitário.

Toda a energia que se encontra em Touro, Sol, Vénus, Júpiter e Úrano está a beneficiar os signos de terra.

Facilidades: Touro, Virgem e Capricórnio.

Desejo a todos uma Feliz semana.

Cristina Candeias